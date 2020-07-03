Устроивший смертельное ДТП артист Ефремов заявил о своей невиновности

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал "Москве 24" его адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника, артист данное преступление не совершал.

"Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – цитирует Пашаева российское издание.

Представляющий интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова адвокат Александр Добровинский высказался о непризнании Ефремовым вины. Его слова передает издание "Подъем".

"Наверное, автомобилем управляли сверхчеловеческие силы. Люди говорят то, что они хотят говорить", – отметил Добровинский, предположив, что защита Ефремова выбрала "тактику", и что "мы что-нибудь еще услышим интересное".

Адвокат подчеркнул, что, согласно экспертизе, автомобиль Ефремова перед ДТП находился "в великолепном состоянии". "Поэтому я и говорю, что в нем, очевидно, нечистая сила, которая управляла автомобилем. А господин Ефремов, наверное, по этой версии, находился на заднем сидении", – добавил он.

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