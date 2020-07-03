Трамп сомневается, что у Байдена получится сдать когнитивный тест
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Он не сможет сдать экзамен, по которому я получил наивысшую оценку. Он должен попробовать", – написал Трамп.
Ранее издание Washington Post сообщало, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сдаст когнитивный тест, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.
Трамп ставил под сомнение умственную работоспособность Джо Байдена, регулярно называя того "Спящим Джо", намекая, что у экс-вице-президента низкий интеллект.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США 80% избирателей считают, что ситуация в стране вышла из-под контроля. Байдена считают более компетентным и эффективным в "преодолении тупиковой ситуации в Вашингтоне".
- Также Болтон объяснил, почему не проголосует за Трампа. Автор скандальной книги о Трампе заявил, что нынешний глава Белого дома не имеет последовательной стратегии и не видит разницы между собственными интересами и интересами США.
- А по данным СМИ, Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов. Источники сообщили, что Трамп часто срывался на Кушнере задолго до предвыборной кампании.