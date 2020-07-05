Ответ Трампу. Протестующие разбили на куски статую Колумба в Балтиморе

В День независимости США, 4 июня, около 300 человек собрались в Балтиморе на площади возле памятника Христофору Колумбу, сообщила СNN.

С помощью цепей они сбросили статую с постамента. Она разбилась на куски, которые толпа побросала в гавань.

Эта статуя – пока последняя в ряду тех, которые были уже уничтожены за четыре недели протестов против расизма в США и Европе.

Статуя Колумба, установленная в районе Балтимора Маленькая Италия была собственностью города. Памятник открыл президент Рональд Рейган в 1984 году. Итальянский мореплаватель Колумб считается одним из первых европейцев, прибывших в Америку. Его имя связывают с началом европейской колонизации и угнетением коренных народов.

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Накануне, 3 июня, Трамп подписал распоряжение о создании "Национального сада американских героев". В своей речи 4 июля он осудил нападения протестующих на памятники, как "беспощадную кампанию по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и воспитанию наших детей". В прошлом месяце Трамп подписал распоряжение о защите памятников, в котором полицейским департаментам, которые не могут их защитить, грозит сокращение финансирования, в то время как протестующие могут подвергнуться суровому преследованию.

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