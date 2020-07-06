Во Франции Лувр начинает работу после долгого перерыва

Музей начинает работу с 6 июля, об этом сообщает Deutsche Welle.

Чтобы избежать скопления людей, администрация музея проложила четкие маршруты лабиринтом выставочных залов. Возвращаться к пройденным залам и идти в обратном направлении запрещено. Также на полу обозначены места, на которых посетители должны стоять у картин.

"В то же время, это смесь нетерпения, опасения и надежды руководства и персонала большого музея, который потерял более 40 млн евро доходов во время карантина, который лишил привычного нашествия туристов из США, Китая, Кореи, Японии, Бразилии и других стран", – сообщает Le Monde.

Посетители музея обычно состоят из 75% иностранцев, но пока только европейцы из близлежащих стран смогут попасть в музей.

"Руководство музея ожидает три сложных года, осознавая, что общее число проданных билетов в 2020 году будет очень далеко от рекордных 10 млн, достигнутых в 2018 году", – сообщает издание.

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