Война памятников. В США снесли статую борца за права чернокожего населения

В Рочестере, штат Нью-Йорк, неизвестные снесли памятник аболиционисту Фредерику Дугласу, сообщает Rochester First. Акт вандализма совпал с 168-й годовщиной речи Дугласа "Что для раба означает 4 июля" (День независимости США), произнесенной в Рочестере.

В организации, установившей памятник, считают, что повышенное внимание к расовому вопросу в последние недели сыграло роль в этом происшествии.

"Мы должны вернуть памятник на место, чтобы те, кто это сделал, знали, что не отпугнут нас от нашей цели – чтить память Фредерика Дугласа", – заявил Карвин Эйсон, директор организации "Оживим наследие Фредерика Дугласа".

Памятник Фредерику Дугласу в Рочестере. Фото : скриншот Google Maps

Всего в городе в 2018 году установили 13 таких статуй, из них разрушили уже две. Первую статую снесли пьяные студенты, но жители Рочестера подозревают, что второй случай – это ответный удар после протестов.

"Наши противники могут снести хоть все памятники, но они все равно будут стоять, потому что за этими памятниками стоят еще большие идеи", – сказал Карвин Эйсон.

Разрушенный памятник забрали на реконструкцию. Полиция расследует инцидент.

Фредерик Дуглас (1818 – 1895) – один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения. Родился рабом, но в 1838 году бежал на Север, где стал бороться против рабовладельческого строя.

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