Дания разрешила достроить "Северный поток-2" с помощью судов нового типа
Датское энергетическое агентство разрешило достроить газопровод "Северный поток-2" с помощью судов нового типа.
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
Отмечается, что теперь при строительстве газопровода разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.
До сих пор проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.
В Датском энергетическом агентстве объяснили, что завершающая часть трубопровода на территории Дании лежит за пределами района захоронения химического оружия, где не рекомендовалось использовать якори из-за риска задеть его.
"Немецкая волна" отметила, что решение энергетического агентства может быть обжаловано в Апелляционном совете по вопросам энергетики.
"Коммерсантъ" сообщил, что в немецком порту Мукран находится два российских судна: баржа "Фортуна" с якорным позиционированием и судно "Академик Черский" с динамическим позиционированием. По данным издания, "Газпром" планирует задействовать оба судна для завершения проекта.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора, работы можно начать не раньше 3 августа, когда истечет срок обжалования нынешнего решения датских властей, выдавших разрешение на строительство с использованием судов с якорным позиционированием.
Отметим, 4 июня в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий. А позже Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против "Северного потока-2".