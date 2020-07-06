Дания разрешила достроить "Северный поток-2" с помощью судов нового типа

Датское энергетическое агентство разрешило достроить газопровод "Северный поток-2" с помощью судов нового типа.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Отмечается, что теперь при строительстве газопровода разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

До сих пор проводить работы в акватории королевства разрешалось только судам с динамическим позиционированием.

В Датском энергетическом агентстве объяснили, что завершающая часть трубопровода на территории Дании лежит за пределами района захоронения химического оружия, где не рекомендовалось использовать якори из-за риска задеть его.

"Немецкая волна" отметила, что решение энергетического агентства может быть обжаловано в Апелляционном совете по вопросам энергетики.

"Коммерсантъ" сообщил, что в немецком порту Мукран находится два российских судна: баржа "Фортуна" с якорным позиционированием и судно "Академик Черский" с динамическим позиционированием. По данным издания, "Газпром" планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление регулятора, работы можно начать не раньше 3 августа, когда истечет срок обжалования нынешнего решения датских властей, выдавших разрешение на строительство с использованием судов с якорным позиционированием.

Отметим, 4 июня в Сенат США внесли проект закона о расширении санкций против "Северного потока-2". Законопроект уже поддержали пять сенаторов от Демократической и Республиканской партий. А позже Сенат США включил в проект оборонного бюджета дополнительные санкции против "Северного потока-2".