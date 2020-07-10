Жалуются на стресс. Каждый пятый коп Миннеаполиса претендует на инвалидность из-за расовых протестов

Не менее 150 полицейских Миннеаполиса (почти пятая часть от общей численности) претендуют на инвалидность по плану Пенсионного фонда штата Миннесота. Около половины из них по указанию врача уже не ходят на работу, так как проходят лечение от ПТСР. Об этом сообщило издание Newsweek.

Юрист Рон Мейзер, который представляет интересы большинства этих полицейских, сказал, что многие из них работали 17 дней подряд во время беспорядков, часто в течение 12 часов в смену.

"Работы стало слишком много, с этим тяжело справиться", – сказал он.

Мейзер добавил, что симптомы заболевания появились не шесть недель назад (с началом протестов BLM), "полицейские имели дело с ними на протяжении десятилетий".

Он также отрицает, что заявления об инвалидности – это трюк или предлог для офицеров прекратить работу, так как они чувствуют, что были козлами отпущения в Миннеаполисе.

"Я смотрел им в глаза, ни один из них не пытается увильнуть от работы, – сказал Мейзер. – Каждый из них говорит, что никогда не думал, что уйдет с этого пути".

Большинство офицеров, претендующих на инвалидность, служат в полиции от 16 до 23 лет. В случае признаний их нетрудоспособными, они могут получить до 60% своей средней зарплаты за 20 лет.

Член городского совета Миннеаполиса Линеа Пальмисано выразила обеспокоенность за городской бюджет в случае возможных выплат 150 полицейским. В то же время, она считает, что жалобы офицеров на ПТСР являются подлинными. "Слишком часто это скрытый недуг", – сказала она.

Протесты BLM в США не стихают, но приобретают более умеренные формы. Так 9 июля Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вместе с протестующими нарисовал большую надпись "Black Lives Matter" перед входом в Trump Tower – центром бизнес-империи президента США Дональда Трампа.

В Рочестере, штат Нью-Йорк, неизвестные снесли памятник аболиционисту (противнику рабства) Фредерику Дугласу. Акт вандализма совпал с 168-й годовщиной речи Дугласа "Что для раба означает 4 июля" (День независимости США). В организации, установившей памятник, считают, что повышенное внимание к расовому вопросу в последние недели сыграло роль в этом происшествии.