Против адвокатов актера Ефремова и потерпевших открыли дисциплинарное дело

Федеральная палата адвокатов России открыла дисциплинарные дела в отношении адвокатов Эльмана Пашаева, который представляет актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, и Александра Добровинского, представляющего интересы родственников погибшего Сергея Захарова.

Как сообщается на сайте палаты, дела открыты в соответствии с законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и кодексом профессиональной этики адвоката.

В чем именно заключаются нарушения со стороны Пашаева и Добровинского, не уточняется.

Пашаев в комментарии РБК заявил, что не знает, в чем его обвиняют.

При этом издание напоминает, что в июне совет Федеральной палаты адвокатов обвинил Пашаева и Добровинского в пиаре. В частности, по мнению совета, адвокаты Ефремова и семьи погибшего "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны".

В свою очередь, подруга российского актера Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что семья артиста приготовилась к худшему. Об этом она заявила в интервью StarHit.

На вопрос о том, "потянет" ли жена Ефремова Софья троих несовершеннолетних детей без кормильца, Беркович отметила, что семья актера осознает, что может остаться одна.

8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в смертельном ДТП.