"Шансов спастись не было ни у кого": в РФ назвали причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели советских туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году была лавина. Такие результаты проверки обнародовал на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.

По его словам, из-за плохой погоды и низкой видимости туристы не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость при той погоде была только 16 метров.

Следователи провели эксперимент, подтвердивший, что с закрытыми глазами найти палатку, даже если знаешь, в каком она направлении, невозможно. Поэтому люди решили спуститься дальше и разжечь костер. При попытке возвращения к лагерю они замерзли, так как температура была около минус 40-45 градусов.

"Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было", – озвучил вывод Курьяков.

Кроме того, российские следователи проанализировали характеристики каждой травмы туристов.

По их словам, люди погибли под лавиной, о чем свидетельствуют их травмы. Все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от переохлаждения. Однако повреждения у этих членов группы вызывали вопросы.

"Так, у Золотарева были сломаны ребра. И эксперты это объяснили на примере теннисного шарика. Когда определяются телесные повреждения, общее правило следующее: в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей. Куда мы нажимаем, там и деформация", – сказал Курьяков, добавив, что тогда неясно, как повредились ребра.

Он рассказал, что задавшись этим вопросом, эксперты поняли, что была опоясывающая нагрузка: по 3-4 метра снега давили со всех сторон. Так как это примерно полтонны, то телесные повреждения у туристов должны быть с обратной стороны, как и оказалось. В Генпрокуратуре РФ сделали вывод, что травмы причинены давлением обтекающей силы.

Отметим, 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы.

Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей в указанную дату получено не было. Впоследствии была организована поисковая операция, в ходе которой обнаружили тела погибших при странных обстоятельствах туристов.

Палатку нашли 26 февраля в месте, которое сейчас называется перевалом Дятлова. Палатка была разрезана, тела погибших с довольно необычными травмами были обнаружены на обширной территории.

Кроме того, многие из тех, кто видел погибших, отмечали странный кирпично-красный цвет их кожи и запекшуюся пену возле рта.

В 2019 году житель Урала Алексей Команев, ставший участником шоу "На самом деле" на Первом канале, заявил, что его дядя был непосредственным свидетелем гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. По его словам, советских туристов убили загадочные люди, облаченные в странные одежды. На них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы – что-то ближе даже к шкурам животным.