Янукович отгулял свой юбилей в Сочи в казино с Медведевым, – СМИ

Свой день рождения президент-беглец отгулял в российском Сочи в компании бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Гордон".

По данным собеседников, Янукович праздновал день рождения в казино. Среди гостей был экс-президент и экс-премьер-министр РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщается, гостей на банкете заставили сдать тест на COVID-19.

Собеседники издания также сообщили, что казино в этот день закрыли для посетителей.

24 января Оболонский районный суд Киева признал виновным Виктора Януковича в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заоочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.

4 мая Янукович был заочно арестован Печерским райсудом Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти (ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины). В Офисе генпрокурора считают, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру экстрадиции.

24 июня ГБР сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны страны, Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.