Венгрия с 15 июля закрывает границу для украинцев

Венгрия с 15 июля вводит ограничения на въезд в страну для граждан других государств. Об этом сообщил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергель Гуляш.

Венгерское правительство разделило все страны на три группы, в зависимости от степени распространения коронавируса – "зеленую", "желтую" и "красную". Венгры, возвращающиеся из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинское освидетельствование на границе и уйти на самоизоляцию. В качестве альтернативы они могут предоставить два отрицательных теста на коронавирус, сделанных в последние пять дней.

То же будет касаться иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Для граждан стран из "красной" зоны въезд будет запрещен.

На данный момент венгерское правительство относит к "красной" зоне Украину, а также Молдову, Беларусь, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Северную Македонию, страны Азии, Африки и Южной Америки. Список обещают пересматривать каждую среу.

В то же время водители, осуществляющие грузовые перевозки, транзитные пассажиры, а также лица, прибывающие с деловыми поездками, освобождаются от ограничений. Однак их могут осмотреть медработники.

Отметим, что сейчас Венгрия по разрешению полиции позволяет въезд на свою территорию украинцам для работы и учебы. Также пока разрешен транзитный проезд через венгерскую территорию. Будут ли введены дополнительные ограничения после сегодняшнего решения правительства, пока неизвеестно.

Правила для въезда украинцев также изменила Хорватия. Теперь граждане Украины обязаны отправиться на самоизоляцию или предоставить результаты отрицательного теста на коронавирус.