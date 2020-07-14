ЦИК Беларуси не допустил к выборам главного конкурента Лукашенко

Белорусский Центринзбирком отказал в регистрации главному оппоненту нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктору Бабарико. Об этом пишет Tut.by

Причиной своего решения в ЦИК назвали то, что Бабарико якобы руководил преступной группой, которая занималась "отмыванием денег".

Также у кандидата якобы не были указаны несколько цифр в декларации о доходах: кешбэк от Белгазпромбанка – 283 рубля 43 копейки, и доход по вкладам – 1263 доллара, 0,05 евро.

"За" свое выдвижение Бабарико собрал 367 179 подписей, но после проверок действительными признали только половину – 165 744.

18 июня Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности.

Также ЦИК отказала в регистрации еще одному кандидату – Валерии Цепкало. Причина – после проверки собранных подписей в поддержку ее выдвижения оказалось меньше 100 тыс.

Кроме того, Цепкало якобы не указала, что у нее в собственности есть акции белорусского "Приорбанка". В ЦИК говорят, что это существенное нарушение.

В то же время, Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Светлану Тихановскую ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты.

Тихановская – супруга блогера Сергея Тихановского, который из-за ареста не смог самостоятельно подать заявку в Центризбирком. Вместо него кандидатом зарегистрировалась его жена Светлана. Сейчас Тихановский по-прежнему находится в СИЗО.

Зарегистрировался кандидатом в президенты и нынешний лидер Беларуси Александр Лукашенко.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа.