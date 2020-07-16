В горах Турции разбился самолет-разведчик. Погибли семь человек

В провинции Ван на востоке Турции самолет-разведчик врезался в гору Артос, погибли все семь членов экипажа.

Об этом сообщает глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает Анадолу.

Самолет врезался в гору Артос на высоте 2200 метров над уровнем моря. Все находившиеся на борту воздушного судна были сотрудниками сил безопасности Турции.

Самолет выполнял разведывательную миссию над провинциями Ван и Хаккари. Самолет взлетел 15 июля вечером в 18.35 по местному времени из аэропорта Ферит Мелен в провинции Ван.

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"В последний раз пилоты выходили на связь в 22.32 в небе над районом Башкале. Сообщили, что возвращаются. В 22.45 самолет пропал с радаров, связь прервалась. В 23.15 стало известно о крушении", – сказал Сойлу.

17 июня самолет "Дельфин", принадлежащий Одесскому авиазаводу, упал почти сразу после взлета. Командир воздушного судна Олег Синица погиб на месте происшествия, второй пилот Юрий Жуковский скончался в тот же день в больнице, а в Мексике разбился легкомоторный самолет Cessna. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек – двое взрослых и четверо детей.