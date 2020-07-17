Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд иностранцам
О решении правительства Румынии сообщило посольство Украины в этой стране.
На территорию страну могут въезжать:
- члены семьи граждан Румынии;
- члены семьи граждан других государств-членов ЕС, имеющие право на проживание на территории Румынии;
- те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство выданные компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
- лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается документом;
- дипломатический и консульский персонал;
- лица в режиме транзита;
- пассажиры, путешествующие по императивным мотивам (не по своей воле);
- по гуманитарным причинам;
- с целью обучения;
- иностранцы, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения;
- сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
- спортсмены, участвующих в соревнования.
Транзит по территории Румынии разрешен только в непрерывном порядке и исключительно по разрешенному маршруту. Должны быть документы, подтверждающие транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования.
Поэтому, например, если украинцы хотят попасть в Болгарию, то для проезда по Румынии они должны иметь документы, подтверждающие цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающие основания для въезда в страну следования.
Напомним, МИД Украины просит предотвратить продажу авиабилетов за границу украинцам, которые из-за правил карантина могут не впустить в страну назначения. Ведомство обратилось с официальным письмом в Мининфраструктуры и Госавиаслужбу с рекомендациями "провести соответствующую разъяснительную" работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки.