В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию отношений с Россией, пишут Известия.

Комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании войны, Песков в очередной раз повторил, что происходящее в Украине – внутриукраинский конфликт.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по Минским соглашениям", – сказал он и добавил, что для этого "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу, главное – прекратить войну".

Ранее глава Чечни призвал сделать первый шаг к выстраиванию "добрососедских отношений с Великой Россией". Он также назвал Зеленского "нечестным и изворотливым" в своих обещаниях.

"Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", – писал глава Чечни.

Напомним, после того, как Зеленский победил на выборах, Кадыров заверил его, что Россия первой протянет Украине руку помощи в дни невзгод.