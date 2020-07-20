Ефремову утвердили окончательное обвинение в пьяном ДТП

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении актера Михаила Ефремова, который является подозреваемым по делу о смертельном ДТП в столице РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.

8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа. Он отказался признавать вину в смертельном ДТП.