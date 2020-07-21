На ближайшие три года. Россия сократила расходы на милитаризацию

Министерство финансов Российской Федерации заложило приличное снижение расходов на государственную программу вооружений на следующие три года.

Об этом говорится в решении Минфина от 20 июля, которое задекларировано в соответствующем документе о сокращении оборонных расходов, передает "Обозреватель".

При этом, в Минфине уточнили, что соответствующая программа предлагается для оптимизации расходов на милитаризацию в 2021-2023 годах.

"Уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений", – говорится в документе.

По данным российских экспертов, от такого урезания бюджета военная отрасль страны-агрессора недосчитается более 225 млрд рублей.

Отметим, это урезание средств на военные нужды напрямую может быть связано с резким падением цены на нефть. По данным издания "Ведомости", за 2020 год госбюджет РФ недосчитается 1,5 трлн руб. нефтегазовых доходов.

На замещение выпадающих нефтегазовых доходов госбюджета в 2020 году Россия планирует потратить более 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. Еще триллион рублей РФ планирует взять в долг.

Напомним, 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+). Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца. После стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп. Новое соглашение ОПЕК+, которого удалось достичь 12 апреля, будет действовать до 30 апреля 2022 года, его продление обсудят в декабре 2021-го. Согласно договоренностям 23-х стран, в мае-июне 2020 года снижение нефтедобычи составит 9,7 млн баррелей в сутки, с июля до конца 2020 года – 7,7 млн баррелей, с конца 2020-го до мая 2022-го – 5,7 млн баррелей. База для отсчета квот на добычу – октябрь 2018 года. Президент США Дональд Трамп назвал прекрасной сделку ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти и поблагодарил президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии за достижение договоренностей.