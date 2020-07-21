Кадыров пригласил Помпео в Чечню обсудить, "кто какие права нарушает"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео посетить республику, чтобы обсудить, "кто какие права нарушает" в РФ и в Штатах.

Видео с приглашением Кадырова опубликовано в Telegram-канале телеканала "Грозный".

Пригласить американского чиновника в Чечню Кадыров решил после того, как Америка ввела против него санкции, обвинив в нарушении прав человека.

"Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой и посмотрим, кто какие права нарушает", – сказал Кадыров.

Стоит отметить, что Кадыров пригласил госсекретаря США в свое родовое селение Ахмат-Юрт, где он сейчас находится.

Кстати, ранее глава Чечни ответил фотографией с ручными пулеметами на заявление госсекретаря США о внесении его в черный список. Опубликованный в своем Telegram-канале снимок Кадыров сопроводил подписью: "Помпео, мы принимаем бой".

Напомним, 18 июля Рамзан Кадыров обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленсокого "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Кадырова к Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию отношений с Россией.