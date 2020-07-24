Информация "черных" ящиков подтвердила внешнее воздействие на самолет МАУ, – Енин

Завершившаяся 23 июля расшифровка информации бортовых регистраторов ("черных" ящиков) сбитого самолета МАУ подтвердила незаконное воздействие на пассажирский лайнер. Об этом в Twitter сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Расшифровка подтвердила факт незаконного воздействия на самолет. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе", – добавил он.

Напомним, при расшифровке во Франции присутствовали эксперты из Украины и Канады.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS 752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.