Трамп отменил съезд республиканцев, где его должны были объявить кандидатом в президенты

Президент США Дональд Трамп решил отменить съезд Республиканской партии, на котором его должны официально выдвинуть кандидатом в президенты США на предстоящих этой осенью выборах. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе пресс-конференции.

Мероприятие планировалось провести в конце августа в Джексонвилле (штат Флорида).

"Сейчас неподходящее время для проведения этого мероприятия, учитывая вспышку заболеваемости во Флориде. Проводить большой съезд – не время", – заявил Трамп.

Делегаты партии проведут встречу в штате Северная Каролина, но массовых мероприятий не будет.

Изначально съезд, на котором Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты, планировалось провести в штате Северная Каролина. Затем из-за COVID-19 организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду. Однако и в этом штате стал активно распространяться вирус, что заставило президента США принять решение об отмене съезда.

Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, но не "вживую", а в онлайн-режиме.

В предвыборной борьбе Трампу приходится противостоять не только Байдену но и коронавирусу. На днях он заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах, вероятно, станет еще хуже чем сейчас, прежде чем начнет улучшаться.