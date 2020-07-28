Сенатор-республиканец назвал рабство "необходимым злом" для построения Штатов

Сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, которому пророчат выдвижение в президенты США в 2024 году, назвал период рабства в Америке "неизбежным злом, на котором были построены Штаты". Об этом он сказал в интервью изданию Arkansas Democrat-Gazette.

Таким образом, Коттон отреагировал на критику его законопроекта, которым он хочет запретить выделение средств на "Проект 1619", который был инициирован изданием New York Times Magazine и направлен на то, чтобы пересмотреть историю США, начиная с событий 1619 года.

Тогда на американское побережье впервые приплыли рабовладельческие корабли. Рабство в Америке продолжалось последующие 250 лет и легло в основу плантационной экономики.

Проект рассматривает исторические аспекты рабства, продолжительное влияние расового неравенства на культуру, экономику, здравоохранение и другие аспекты американской жизни.

Он "направлен на переосмысление истории страны", утверждая, что "наконец настало время правдиво рассказать историю США" и подчеркнуть вклад чернокожих американцев в построение национального нарратива.

"Вся предпосылка исторически ошибочного "Проекта 1619" заключается в том, что Америка в корне, системно расистская страна до глубины души и не подлежит изменению", – заявил Коттон.

"Я отвергаю этот корень и ветвь. Америка – великая и благородная страна, основанная на предположении, что все человечество создано равным. Мы всегда изо всех сил старались выполнить это обещание, но ни одна страна никогда не делала для этого большего", – добавил он.

Многие либеральные политики в США поддержали выход "Проекта 1619" . В то же время, многие влиятельные республиканцы и другие консерваторы сочли проект леволиберальной пропагандой и попыткой манипулировать историей.

Отметим, руководство Американского музея естественной истории в Нью-Йорке приняло решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, как символа расовой дискриминации.