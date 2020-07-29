Американская Moderna оценила стоимость прививки от коронавируса в $50–60, – СМИ

Для формирования иммунитета человеку нужно будет вводить две дозы вакцины, таким образом стоимость прививки может составить $50–60. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

По такой цене Moderna хочет продавать вакцины в США и других богатых странах. Но по данным FT, потенциальные покупатели пока в сомнении, так как другие производители готовы продавать вакцину дешевле.

Например, американская Pfizer и германская BioNTtech договорились с правительством США о продаже дозы своей вакцины за $19,5. Британско-шведская AstraZeneca согласна предоставить США 300 млн доз своей потенциальной вакцины в обмен на предварительное финансирование в размере $1,2 млрд, что составляет $4 за дозу.

Вероятно, Moderna изменит свою цену. Отраслевые аналитики говорят, что сделка Pfizer и BioNTech на $2 млрд долларов (на 50 млн пациентов) заставит других производителей вакцин установить аналогичные цены.

Как пишет FT, на слушаниях в Конгрессе США представители Moderna, Pfizer и Merck заявили, что намерены получить прибыль от вакцины. В Johnson & Johnson же сказали, что не будут стремиться получать прибыль от продажи своих вакцин.

Напомним, 27 июля Moderna приступила к третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. В ней будут принимать участие 30 тыс. добровольцев. Это крупнейшее тестирование во всем мире.

Правительство США предоставило Moderna финансирование в размере почти $1 млрд для поддержки исследований и разработок потенциальной вакцины против COVID-19. Это финансирование является частью "Операции Warp Speed", инициативы администрации президента Дональда Трампа, направленной на ускорение производства вакцины.

Ранее в ВОЗ заявляли, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. В разработке вакцин от COVID-19 достигнут серьезный успех, но нужно еще завершить испытания и обеспечить доступность вакцины.