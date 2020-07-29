Евросоюз откроет границы для украинцев не раньше осени, но уже есть исключения

Украинцы могут ожидать открытия европейский границ не раньше осени, когда должен быть спад заболеваемости коронавирусом. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "Сегодня".

Она также отметила, что каждая страна Еврозоны может самостоятельно решать, пускать ли на свою территорию граждан того или иного государства.

Сейчас, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, украинцы могут улететь на отдых в такие страны ЕС, как Болгария и Хорватия. Им разрешат въезд при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия в страну.

Также можно отправиться в Турцию и Египет – въезд и возвращение оттуда без ограничений. А при возвращении из Черногорию нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию.

"ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В "Борисполе", Львовском и Одесском аэропортах размещены соответствующие лаборатории для быстрого прохождения тестирования", – уточнил Криклий.

Он также призвал перед поездкой обязательно проверить информацию о возможности въезда в страну назначения, так как данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.

Напомним, Совет ЕС недавно обновил перечень "безопасных" стран откуда разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Однако Украины в нем нет.

Европейские страны будут готовы открыть свои границы для украинских граждан при условии, если в Украине две недели подряд будут фиксировать не более 480 инфицированных COVID-19 в сутки. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших коронавирусной болезнью (сутками ранее – 919). Умер 21 человек (сутками ранее было 13 человек), выздоровели 650.