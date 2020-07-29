Ефремов в суде заявил, что он не актер, – адвокат Добровинский

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, заявил в суде, что он не актер, а индивидуальный предприниматель.

Об этом рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель", – сообщил адвокат.

Сегодня в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова. Однако его адвокаты на слушания не явились, в связи с чем заседание перенесено на завтра, 30 июля.

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Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.

"Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде", – сказал он.

Напомним, 8 июня около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа. Он отказался признавать вину в смертельном ДТП.