Отдыхающим в Турции запретили самостоятельно брать еду на шведских столах

Постояльцам турецких отелей запретили самостоятельно накладывать себе еду в тарелки на "шведских столах".

Об этом информагентству "РИА Новости" заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Сообщается, что стандарты питания в турецких отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались прежними, однако, в связи с пандемией Covid-19, на "шведском столе" еду в тарелки клиентов теперь накладывает персонал отелей, а также приносит тарелки с ней из буфета.

"Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", – сказал собеседник агентства.

Антикоронавирусные правила в гостиницах, по словам Чорабатыра, также включают в себя соблюдение социальной дистанции с помощью специальной разметки и масочного режима. Персонал заведений, по словам главного отельера, прошел специальное обучение работе в условиях пандемии коронавиурса.

По последним сводкам минздрава Турции, в стране выявляют 900-1000 случаев заражения в сутки. А всего с начала пандемии в Турции, по данным Worldometer, зафиксировано почти 232 случаев заражения, из которых более 215 тысяч – выздоровело и свыше 5,7 тысячи – скончалось.

Как мы сообщали ранее, задержанные в Беларуси члены ЧВК Вагнера заявили, что ехали в Турцию, посмотреть собор Святой Софии и позагорать.