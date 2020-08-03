Белый дом: президентские выборы в США состояться в запланированный срок

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус заявил, что выборы президента США состоятся в запланированный срок, и что действующий глава государства Дональд Трамп верит в свою победу.

Об этом в эфире CBS News.

"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент намерен одержать победу", – сказал Медоус.

Комментируя публикацию Трампа в Twitter с предложением перенести выборы на более поздний срок, чиновник сказал, что президент не имел в виду перенос голосования, так как в конце его твитта стоял вопросительный знак.

При этом Медоус отметил, что голосование по почте из-за эпидемии коронавируса – это плохая идея, так как в этом случае может быть значительная задержка в подсчете голосов.

"Я бы предположил, что у нас не будет результатов подсчетов голосов даже 3 января", – сказал чиновник.

"Все о чем мы говорим, сводится к одной вещи – общему голосованию по почте. Это не очень хорошая идея для страны. Нам не нужно рассматривать эту идею, кроме как в Нью-Йорке", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter-аккаунте, что было бы лучше отложить президентские выборы, запланированные на 3 ноября этого года, до конца карантинных мер. Трамп аргументировал свое предложение тем, что голосование по почте приведет к неточностям и фальсификациям.

Однако, такая инициатива не нашла поддержки в Конгрессе.

Позже Трамп публично отказался от идеи перенести президентские выборы в связи с эпидемией коронавируса.