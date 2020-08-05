В Сочи медведи, содержащиеся в вольере, загрызли 11-летнего мальчика

В сочинском поселке Дагомыс (Россия) два медведя загрызли 11-летнего мальчика, зашедшего в незапертый вольер. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По данным следствия, вечером 4 августа мальчик находился на улице Армавирской поселка Дагомыс. "Данный земельный участок арендован одной из коммерческих организаций, при этом руководством фирмы на нем был установлен вольер, в котором содержалось два диких медведя", – говорится в сообщении.

Ребенок зашел через незапертую калитку внешнего ограждения и подошел к вольеру, и звери напали на него. Они нанесли мальчику множество телесных повреждений, от которых он скончался на месте.

В сообщениях местных СМИ говорится, что трагедия случилась на территории конно-спортивного комплекса. По словам его сотрудников, ребенок перелез через двухметровый металлический сетчатый забор, отделяющий вольер с двумя медведями, и начал дразнить животных палкой.

В сочинском национальном парке считают, что медведи загрызли мальчика из-за их неправильного содержания.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Италии 10-летний мальчик, гуляя в горах с родителями, неожиданно столкнулся с бурым медведем. Благодаря спокойному поведению и помощи отца, мальчику удалось избежать нападения зверя и, в итоге, они просто разошлись в разные стороны.

А 3-летнего американца два дня в зимнем лесу согревал медведь. Ребенок провел две ночи в зимнем лесу.