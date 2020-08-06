Власти Черногории позволили украинцам въезд без ограничений

Власти Черногории позволили украинцам въезжать в страну без дополнительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает посольство Украины в Черногории в Facebook.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцам без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество", – говорится в сообщении.

Кстати, недавно консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов возмущался открытием границ для граждан России властями Черногории. Дипломат тогда жаловался, что "Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах".

Напомним, Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране.

Но в конце июня карантинные ограничения были усилены. А 22 июля стало известно, что страна повторно объявила о пандемии коронавируса.

С 22 июля въезд на территорию Черногории для украинцев был возможен только воздушным транспортом. Исключение – тот случай, если граждане Украины последние 15 дней находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

Ранее сообщалось, что постояльцам турецких отелей запретили самостоятельно накладывать себе еду в тарелки на "шведских столах".