Трамп подписал указ об агрессивных мерах против TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat.

В указе говорится, что США "должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты нашей национальной безопасности", передает "BBC".

В тексте приказа Трампа говорится, что сбор данных компанией TikTok может позволить Китаю отслеживать американских госслужащих и собирать личную информацию для шантажа или для осуществления корпоративного шпионажа.

С связи с этим запрещаются любые сделки с ByteDance. Приказ распространяется как на юридических так и физических лиц, находящихся в юрисдикции США. Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на разрыв своих сделок с компанией.

Кроме того, президент США также издал распоряжение о запрете WeChat – приложения, принадлежащего китайскому технологическому гиганту Tencent. Трамп называет оба приложения "угрозой". В обоих приказах говорится о запрете любых транзакций с китайскими владельцами приложений или их дочерними компаниями. Приказы ссылаются на юридические основания Закона о чрезвычайных ситуациях в стране и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Напомним, недавно в Белом Доме всерьез взялись за мобильные приложения, которые, по словам Госсекретаря Майка Помпео "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам".

Несколько дней тому компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп не одобрил сделку и заявил, что может использовать экономические рычаги и свои полномочия, чтобы вовсе запретить TikTok в США.