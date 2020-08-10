Больницы забиты пострадавшими. Количество задержанных в протестах в Беларуси растет
Больше всего протестующих были задержаны в Минске — 110 человек. Из них более 40 человек задержали на избирательных участках или вблизи них (большинство из них — наблюдатели), более 70 — во время протестных акций.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна" в понедельник, 10 августа.
Более 15 наблюдателей, а также протестующие и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.
Правозащитники подчеркивают, что реальное число задержанных может быть еще выше. Помимо этого, несколько больниц забиты раненными.
"Известно, что два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Кроме того, потерпевшие находятся в Больнице скорой медицинской помощи и в 6-й больнице Минска", - рассказали в правозащитном центре.
Напомним, в Беларуси в результате протестов, которые произошли после закрытия избирательных участков в воскресенье, 9 августа, были задержаны более 120 человек. Итогами протестов стали один погибший и десятки пострадавших, которые находятся в больницах.