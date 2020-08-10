Светлану Тихановскую насильно удерживают в ЦИК (обновлено)

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживают в ЦИК. Об этом сообщил Канал пресс-службы штабов Тихановской и других оппозиционных кандидатов Пул Первый.

"!! СРОЧНО‼️ СВЕТЛАНУ ТИХАНОВСКУЮ УДЕРЖИВАЮТ В ЦИК! ЗАБЛОКИРОВАЛИ И НЕ ВЫПУСКАЮТ!!!!", гласит сообщение.

ОБНОВЛЕНО: По информации белорусского "Радио Свобода", Светлана Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Максим Знак не знает, о чем они говорили. После этого она вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб поддерживает с ней связь. Соратники не знают, какое решение приняла Тихановская.

На данный момент митинги в Беларуси проходят не в мирной форме. Поступает информация об открытии огня, применении светошумовых гранат и разгонах. За вторым днем белорусского Майдана следим тут.