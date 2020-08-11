Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву

Кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь. Она сейчас находится в Литве.

Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в Twitter.

Министр написал, что Тихановская в безопасности.

"Она в Литве", – пишет Линкявичус.

Накануне вечером Линкявичус был обеспокоен тем, что до Тихановской не получается дозвониться на протяжении нескольких часов, а о ее местонахождении ничего не знают даже сотрудники штаба.

"Пытался дозвониться до Светланы Тихановской несколько часов. Ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам. Обеспокоен ее безопасностью", – писал литовский министр вечером 10 августа.

Отметим, ранее, 10 августа, Комитет государственной безопасности Беларуси утверждал, что предотвратил покушение на Тихановскую.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: “Политика должна быть одна – это люди”.

Глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Президенты РФ и Казахстана тоже поздравили Лукашенко с победой. В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС провести экстренный саммит по ситуации в Беларуси.