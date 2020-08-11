Литва выдала Тихановской годовую визу и предоставила жилье

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сможет в течение года легально находиться в Литве. Литовские власти выдали ей годовую визу и предоставили жилье.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает lrytas.lt.

По его словам, власти Беларуси способствовали выезду Тихановской из страны, оказывая на нее давление. У нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну.

"Власти этому не препятствовали, а практически предоставили для этого возможности", – сказал Линкявичус.

Министр подчеркнул, что ранее кандидату в президенты Белоруси выдали литовскую визу.

"То, что у нее была виза, отвечает на многие вопросы. Она может год спокойно жить в Литве", - отметил Линкявичус, добавив, что ей предоставили место жительства.

Отметим, незарегистрированный оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской избранным президентом.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.

Оппозиционные Telegram-каналы утверждают, что это видео Тихановскую заставили записать перед выездом из страны, апеллируя тем, что она читает обращение с листа.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно сегодня утром. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают.

Александр Лукашенко, после того, как были обнародованы предварительные итоги выборов, сделал короткое заявление, уместившееся в одну фразу: "Политика должна быть одна – это люди".