В Минске происходят "предупредительные" задержания прохожих

Сегодня в столице Беларуси происходят "точечные" задержания преимущественно молодых людей.

Как сообщает белорусский новостной портал TUT.BY, в Минске в районе метро Пушкинская силовики повалили на землю молодого парня:

"Парень кричит, что ему 15 лет. В руках у силовиков граната", – сообщается в описании к видео.

Еще одним видео поделилась сегодня вечером Facebook-страница белорусских новостей "Чай з малинавым варэннем":

Под видео написано, что задержание проходит в районе станции метро Пушкинская: "На Пушкинской обыскивают и задерживают".

На странице новостного портала "Вот Так TV" опубликовали задержание водителя в районе перекрестка улиц Сурганова и Леонида Беды:

"Около торгового центра "Рига" ОМОН начал хватать людей. Ему начал сигналить водитель БМВ. В ответ на это его заблокировали сотрудники ГАИ, вытащили из машины и сдали ОМОНу. Один из гаишников уехал на БМВ в неизвестном направлении", – указано в пояснении к видео.

Еще на одном заснятом из окна задержании в районе супермаркета "Рига" белорусские силовики "пакуют" в автобус сразу целую группу лиц:

Такой же автобус, но уже другой адрес на видео, выложенном порталом TUT.BY:

Ранее, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек.

Напомним, сегодня в столице Беларуси на здании Центра изоляции правонарушителей в переулке Окрестина были замечены снайперы.