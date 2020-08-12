В Беларуси запретили продажу фейерверков на фоне протестов

В Беларуси с 12 августа введен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой.

Об этом сообщает БелТА.

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли потребовали принять "срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями".

Протестующие в ходе массовых акций, связанных с президентскими выборами, стали использовать против ОМОНа и внутренних войск петарды и фейерверки.

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Напомним, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек.

Как сообщает белорусский Минздрав, в последние 2 дня в больницы поступило "чуть больше 200 человек", в основном с травмами легкой степени тяжести. "Несколько человек были госпитализированы", – добавили в Минздраве. Полиция сообщает о пяти госпитализированных силовиках.