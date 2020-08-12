Лидеры Никарагуа поздравили Лукашенко с победой на выборах

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо поздравили Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает БелТА.

"Мы приветствуем и поздравляем Вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа, мы будем вместе с Вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания", – говорится в поздравлении.

Руководство латиноамериканской страны также подчеркнуло, что у него единое видение мира с официальным Минском, и выразило желание укреплять сотрудничество во всех сферах.

"Желая вам успехов в реализации ваших планов, проектов и целей по обеспечению благосостояния белорусского общества, мы подтверждаем наше желание дальнейшего укрепления связей дружбы, солидарности и братского сотрудничества во всех сферах и на всех международных форумах, где у нас есть единое видение мира, который стремится к открытому диалогу, гармонии, соблюдению прав и социальной справедливости, миру и прогрессу", – говорится в тексте поздравлении.

Отметим, что на данный момент голосования ЦИК пока не обнародовала официальные результаты президентских выборов.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. После него свои поздравления прислали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После окончания голосования на участках, в Беларуси уже несколько дней продолжаются протесты. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.