Белорусы стихийно формируют живые цепи солидарности

12 августа в крупных городах страны проходят стихийные акции солидарности. Особенно много их в столице – Минске. Большинство участников цепей – женщины. Число участников каждой акции – от нескольких десятков человек до нескольких сотен.

Порой цепи превращаются в марши протеста.

250 белорусок в белой одежде выстроились в живую цепь на столичной Комаровке. После того, как ОМОН сказал участницам акции разойтись, они начали медленно расходиться, закинув руки за голову.

Напомним, впервые цепи солидарности появились в Беларуси 18 июня, когда происходил сбор подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Их целью было показать, как много неравнодушных людей в стране.

Напомним, на парижском памятнике д’Арк установили бело-красно-белый флаг - национальный символ белорусов, флаг РБ в 1991-1995 годах.

12 августа Александр Лукашенко собрал совещание по ситуации с протестами в Беларуси. "Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.