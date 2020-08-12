Пользование вейпами повышает риск заражения коронавирусом, – исследование

Молодые люди в возрасте 13–24 лет, пользующиеся вейпами, в пять раз чаще заражаются коронавирусом. Такой вывод сделан в результате исследования, проведенного в Медицинском институте Стэнфордского университета (США). При этом те, кто пользуется вейпом наряду с обычными сигаретами, заражаются почти в семь раз чаще некурящих. У курящих обычные сигареты риск заражения был выше в 2,3 раза.

В рамках исследования провели онлайн опрос 4,3 тыс. молодых людей из разных штатов. Они отвечали на вопросы о курении, наличии симптомов COVID-19, тестах и др. Результаты оценивались с учетом таких факторов, как возраст, вес, пол, раса, этническая принадлежность, уровень образования, соблюдение требований самоизоляции и уровень заболеваемости COVID-19 в штате респондента.

Результаты исследования подтверждают мнение о том, что электронные устройства для курения наносят вред легким человека, что ослабляет иммунитет организма, облегчая заражение. По словам ученых сказывается и то, что молодые люди часто делятся своими вейпами с друзьями, что облегчает передачу вируса. Вейпинг также приводит к нарушению одного из главных правил в период пандемии – нельзя прикасаться к лицу руками. К тому же пар, выходящий из электронных устройств для курения, содержит микрокапли, в которых могут находиться вирусы. Этот пар распространяется более чем на 2 м.

Однако исследования, основанные на опросах, не могут считаться однозначно достоверными, поскольку их результат зависит от того, насколько честно отвечают на вопросы респонденты, а проверить это практически невозможно.

Напомним, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан скептически воспринял известие о том, что в России создали вакцину от коронавируса. По его словам, если ее эффективность не будет подтверждена, это может подорвать доверие к вакцинированию, как оружию против COVID-19.

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