"У@бывай, скот": в Киеве на Майдане поддержали протесты в Беларуси

Недовольные прошедшими выборами президента Беларуси собрались под стеллой на столичном Майдане Независимости, сообщил телеграм-канал PavlovskyNEWS.

В руках у активистов плакаты с надписями: "У@бывай скот" и "Верим, можем, победим". В своих выступлениях они призывали Владимира Зеленского не поздравлять Александра Лукашенко с победой

Участники акции говорят, что они собрались на Майдане, поскольку именно здесь шесть лет назад после силового разгона палаточного городка начался украинский Евромайдан.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко дал совет действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, что делать с митингующими.

Страны-соседи подготовили план выхода Беларуси из кризиса. План предложили президенты Литвы, Латвии и Польши. Они же готовы стать посредниками при организации процесса.