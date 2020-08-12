Двоих украинцев задержали в Минске

В столице Беларуси, в районе площади Победы задержаны украинцы Константин Реутский и Евгений Васильев.

"Белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом", – передает "Громадське телебачення", публикуя момент задержания Васильева.

Сообщается, что Реуцкого и Васильева задержали, когда они сами снимали задержания человека, который "просто переходил дорогу".

По информации "Белорусской ассоциации журналистов" украинцев задержали работники ГАИ.

МИД Украины подтвердил данную информацию.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинский. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", – сообщило внешнеполитическое ведомство Украины в Twitter.

Напомним, сегодня, 12 августа, Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

Как мы уже сообщали ранее, всего за первых два дня протестов против действующей власти Республики Беларусь было задержано свыше пяти тысяч человек, в связи с чем Минские СИЗО оказались переполненными.

Минский Центр изоляции правонарушителей второй день находится "в осаде" родственников задержанных.