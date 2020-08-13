Россия "заплатит огромную цену" за возможный сговор с талибами, – Помпео

Если будут доказательства, что Россия платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане, она будет за это отвечать.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty, которое обнародовано на сайте Госдепа.

Он сказал, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, кроме того, военные руководители двух стран также говорили об этом.

"Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену", – сказал Помпео.

Напомним, о сговоре России с талибами первой сообщила The New York Times. По данным источников газеты, одно из подразделений российской военной разведки тайно предлагало боевикам, связанным с движением "Талибан", вознаграждения за убийство военных коалиции в Афганистане, включая США. По данным издания, президент Дональд Трамп был в курсе происходящего и ничего не предпринял. Сам он назвал публикацию "заказухой".

Российский МИД назвал публикацию фейком, Кремль – "абсолютной уткой". Информацию о сговоре с Россией отрицал и "Талибан".

В Пентагоне заявили, что в настоящее время нет доказательств, которые "подтвердили бы обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил".