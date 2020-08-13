"Держитесь!": российские артисты Харламов и Бортич поддержали протестующих в Беларуси
Российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич выступили с поддержкой протестующих в Беларуси граждан.
В частности, Гарик Харламов в своем Instagram признал право людей на протест и обратился к действующему президенту страны Александру Лукашенко.
"Хочу выразить слова поддержки нашему братскому белорусскому народу! Держитесь!" – написал он.
По мнению ведущего Comedy Club, недопустимо избивать и унижать человека за отстаивание своей точки зрения.
"Я вижу, как "Батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями... Это может очень плохо закончиться. Примеров масса. Не превращайтесь в зверей!", – добавил юморист.
Харламов также обратился напрямую к Лукашенко: "Александр Григорьевич, остановите насилие!"
Кроме того, актриса Александра Бортич, уроженка Беларуси, тоже решила поддержать протестующих в этой стране и вышла к зданию белорусского посольства в Москве с плакатом.
Фото: instagram.com/bortich
"Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!, – написала артистка в Instagram.
Напомним, Фокус ведет хронику протестов в Беларуси, с последними обновлениями ситуации можно ознакомиться здесь.