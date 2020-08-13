В Беларуси в четвертый день протестов силовики задержали около 700 человек

За минувший день акций протестов в Беларуси задержали около 700 человек.

Об этом 13 августа сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", – говорится в заявлении МВД Беларуси.

Таким образом, общее количество задержанных с начала массовых акций протеста в Беларуси приближается к семи тысячам.

По официальным данным, в ходе силового разгона протестующих 9-13 августа пострадали 103 белорусских правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

Официальное министерство утверждает, что "беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким".

В частности, 12 августа в Минске и в Барановичах были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для их остановки правоохранители использовали оружие.

Кроме того, в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

Отметим, ранее в белорусской милиции отчитались о задержаниях за первые два дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.

Недавно белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.