На БелАЗе началась забастовка, руководство предприятия отрицает

Один из крупнейших в Беларуси автомобильный завод стране БелАз, присоединился к акциям протеста против результатов президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.Live.

По данным канала, в забастовке участвуют несколько сотен человек.

"БЕЛАЗ! Тысячи голосов скандируют "УХОДИ!" – говорится в сообщении.

В то же время некоторые СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу завода, что речь о забастовке пока не идет.

"На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий. Производство продолжает работать, ничего не останавливалось", – заявили в пресс-службе БелАЗа.



Помимо БелАза к протестам присоединились Терразит.

"Весь коллектив предприятия Терразит (а это 135 человек!) ушел на забастовку!", – говорится в сообщении.

К акциям присоединтлись работники заводв Гродно-Азот.

Протестующие требуют остановить насилие, освободить задержанных, отменить результаты выборов 9 августа и провести перевыборы.

Также оппозиционные Telegram-каналы сообщают о забастовках в Беларусской государственной филармонии, а также на фармацевтическом заводе Белмедпрепараты.

В столице Беларуси Минске люди выстраиваются в цепи солидарности.

Отметим, ранее в белорусской милиции отчитались о задержаниях за первые два дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.

Недавно белорусские силовики впервые официально признали применение огнестрельного оружия против митингующих во время акций протестов.