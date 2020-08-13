Лукашенко получил в Минске 64,5% голосов, Тихановская – 14,9%, – ЦИК Беларуси

Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны.

Так, согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%, Анну Канопацкую – 3,2%, Сергея Черечня – 2,05%, Андрея Дмитриева – 1,93%, против всех проголосовали 10,01% избирателей.

В целом по Беларуси за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, а за Тихановскую – 10,09%, утверждают в ЦИК.

Также сообщается, что активнее всего за Тихановскую голосовали в Заводском районе Минска. Минская городская комиссия уже передала данные в ЦИК.

Напомним, выборы в Беларуси прошли 9 августа. По объявленным данным ЦИК, приняли участие более 32,24% избирателей. Уже пятый день в стране продолжаются протесты против итогов выборов.

Ранее Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными. Кроме того, после Светланы Тихановской результаты выборов президента обжаловали еще два кандидата. Жалобы в местный ЦИК подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.