Еще два кандидата в президенты обжаловали результаты выборов в Беларуси

В Беларуси после Светланы Тихановской результаты выборов президента обжаловали еще два кандидата. Жалобы в местный ЦИК подали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что Дмитриев подал жалобу в ЦИК Беларуси с требованием пересчета голосов. Он также заявил, что, по данным его штаба, как минимум должен быть второй тур с ныне действующим президентом Александром Лукашенко и Тихановской.

"Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдет по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет", – заявил Дмитриев.

Кроме того, свою жалобу в ЦИК подала кандидат Анна Канопацкая. Она требует признать результаты выборов недействительными вне зависимости от итогов, которые объявит ЦИК.

Ранее Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать оглашенные результаты выборов недействительными. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской - 9,9%.

В Минске уже несколько дней продолжаются протесты. Сейчас они переместились в спальные массивы. Власти Литвы и Польши призвали ЕС созвать чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.

МИД Украины негативно относится к насилию во время акций протестов в Беларуси и призывает к диалогу между властями страны и обществом.