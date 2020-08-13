В Беларуси на протестах задержали еще одного украинца

В Бресте во время протестов задержали украинца и сейчас он находится в СИЗО.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранителей.

По данным МИД Украины, в консульство Украины в Бресте обратились родственники и сказали, что мужчина 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

"Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украицев среди задержанных или пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев на ближайшее время отказаться от поездок в Беларусь.