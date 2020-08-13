Министр внутренних дел Беларуси извинился за массовые избиения на улицах

Глава МВД Беларуси в эфире телеканала ОНТ извинился за массовые избиения в стране и попытался объяснить происходившее на улицах насилие. Об этом сообщило издание TUT.by.

По его словам, эскалация произошла 10 августа, когда некоторые протестующие начали нападать на ОМОН. На следующий день начали строить баррикады, "а это уже не мирные протесты".

Он также сказал об 11-ти наездах автомобилями на милицию – "это покушения на убийство".

Министр считает, что провокаторы маскировались под мирное население, чем вызвали насилие в отношении людей.

"Мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать", – заверил Караев.

Напомним, мэр города Жодино (Минская область) Дмитрий Заблоцкий встретился с горожанами на центральной площади и пообещал, что спецназ МВД (ОМОН) уберут с улиц, как только пропадет опасность захвата административных зданий.