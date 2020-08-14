Один из задержанных в Беларуси украинцев будет освобожден, – Енин

Один из украинцев, задержанных в Беларуси во время акции протеста, будет отпущен на свободу. Он заплатит штраф и вернется на родину.

Об этом рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире "Громадського радио".

По его словам, такая договоренность была достигнута обеими странами во время контактов на уровне дипломатов.

"Мы в контакте с белорусскими властями и сегодня достигли предварительной договоренности, что один из задержанных завтра (14 августа, – ред.) оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями", – сказал он

Кроме того, при содействии украинского дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому его транзиту в Украину.

Енин не стал называть фамилию задержанного. Он пояснил, что очень трудно устанавливать местонахождение задержанных, сложно получить возможность для посещения граждан, "всем нашим гражданам мы будем оказывать правовую помощь".

Ранее сообщалось, что в столице Беларуси в районе площади Победы работники ГАИ задержали украинцев Константина Реутского и Евгения Васильева. Против них открыто уголовное дело.

Позже стало известно еще об одной задержанной украинке - Оксане Алешиной.

12 августа Министерство внутренних дел Республики Беларусь официально заявило, что задержанных на протестах журналистов будут отпускать без каких-либо штрафов или наказаний.

В связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения. На сегодня известно о трех задержанных украинцах. Об этом 13 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.