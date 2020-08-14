"Ненавижу насилие!": Иван Ургант поддержал белорусов

Популярный российский телеведущий и шоу-мен Иван Ургант подержал белорусов, выходящих на массовые акции протеста.

"Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!" – написал он на своей странице в Instagram.

Ранее жителей Беларуси публично поддержали российский актер Гарик Харламов и актриса Саша Бортич.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.